ELLA DVORNIK POKAZALA ‘MRLJE’ NA STOPALIMA S KOJIMA SE GODINAMA BORI: ‘Svi su imali teorije, ali niti jedna terapija nije djelovala’

Ella Dvornik na Facebooku se požalila na problem sa stopalima koji ju muči već četiri godine i s kojim joj ni liječnici nisu mogli pomoći.

“Još uvijek nitko nema odgovor za ovo. 2016. mi se na stopalu (meni lijevo, vama koji gledate desno) pojavila mrlja. Prvo sam mislila da je lišaj jer imam životinje. Izgledala je kao ova na drugom stopalu, međutim sada je tako plava i ‘sjajna’ jer su mi radili biopsiju kože (ono kad ti skalpelom skinu komad) da otkriju o čemu se radi pa je u biti sad i ožiljak. Uzorak je prošao sve i svašta i svakog, no odgovora nema. Zatim je tijelo odlučilo i na desnoj nozi na skoro identičnom mjestu pokazati još jednu. Mislim da sam se savjetovala s oko 6 dermatologa, svi su imali teorije, ali niti jedna terapija nije djelovala. Kažu da je ‘stres’ kriv. Sad sam to prihvatila kao dio sebe. Ne tražim lijek nego me zanima… Je li se vama ikad javilo nešto neobjašnjivo zbog stresa ili ovako?”, napisala je influencerica uz fotku stopala.

“Godinama mi se to pojavljuje i prolazi samo od sebe. Od sjedenja na podvijenoj nozi je, provjereno”, “Ja sam imala slično i posle 10 godina teroriziranja i nagađanja šta je, a šta nije, otkrila doktorica da je alergija na travu”, “To je od tenisica od jezika koji se žulja! Imam identičnu stvar na obje noge. Ja sam isto sve živo prošla. I na kraju sama skužila da je od tenisica, a nisam ni toga bila svjesna jer me nije ništa žuljalo, nego je tu mekana koža koja tako odreagira!

Vjeruj mi”, pisale su joj pratiteljice.

“Estetski ne izgleda nikako lijepo i odmah svi pomisle na neke odurne stvari. Al jbg, ne mozemo cijele biti savrsene”, poručila im je Ella u komentarima.