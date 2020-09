ELLA DVORNIK OTKRILA: ‘Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću…’

View this post on Instagram

Sretan vam utorak! Ide mi na zivce ova 2020. Godina. Inace ne volim slavlje nove godine ,al nadat cu se da je iduca bolja i docekat ju malo veselije. Mozda je ova losa jer sam proslu novu godinu bila trudna i bolesna pa sam bacila jačmen na cijeli kalendar 😂ispricavam se na tome. Uglavnom. Imam sve manje strpljena za Zagreb, zelim sto prije nac tu kuću koju cu nazvati domom. Corona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u nasoj drzavi. Al cisto manifestacije radi i da posaljem energiju u svemir pa mi se mozda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaci cu taj dom najkasnije do treceg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za kvarner i Istru i drzim fige da cemo pronaci to sto trazimo. 🙏 I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja pinterst ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća 😂 al boze moj….. Nada je samo neotkriveno razocaranje. Kako sam od sretnog utorka dosla do toga? Ne znam. Mora da je do tlaka u zraku 😂 aj bok. Idem ća prije nego sto kazem jos nesto glupo.