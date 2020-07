ELLA DVORNIK OPET POBRALA KRITIKE FANOVA: ‘Što nisi popeglala tu majicu na kćerkici?’; Njezin dogovor na ovo je brutalan

Ella je podijelila fotografiju na kojoj pozira držeći dvogodišnjom Balie u krilu dok je ljubi u obraz

Blogerica i influencerica Ella Dvornik sa svojim suprugom Charlesom Pearceom te s kćerkicama Balie Dee i Lumi Wren trenutno uživa kod majke Danijele na Braču. Ipak svoj posao nije ostavila po strani, pa je snimila i novi vlog, a pratitelje je o tome obavijestila na društvenim mrežama. Osim pohvala, dobila je i vjerojatno neočekivane kritike.

Ella je podijelila fotografiju na kojoj pozira držeći dvogodišnjom Balie u krilu dok je ljubi u obraz. Obje na sebi imaju trendy i ležerne ljetne odjevne kombinacije.

“Novi vlog nam je na YouTube kanalu…”, napisala je Ella uz objavu, a uz lajkove, odmah je pala i kritika jedne pratiteljice.

“Ella, što nisi popeglala tu majicu na kćerkici?”, napisala je.

“Mislim da bi te sad Ella trebala blokirati, u stilu drugih blogerica, recimo Andrassy blokira kad ju pitaš što je s izrastom. Čim pitaš nešto nepodobno, opa block! Jer ego. Kako si se usudila nešto iskomentirat/kritizirat? Al’ ovo za peglanje je fakat glup komentar”, odgovorila joj je jedna od Ellinih pratiteljica, a onda se i sama influencerica oglasila.

“Realno svatko ima pravo blokirati ili brisat šta im smeta na svom profilu i mislim da to nije do ega nego svjetonazora. Možda Andrei smetaju hejteri i ne želi takvo okruženje i radi si okruženje koje joj je draže. Ja to podržavam. Al’ svakako ne namjeravam peglati odjeću djeci. To zaje*ite, jeste normalni? Imate li posla i života? Ja jedva za to, a kamoli da peglam robu koju isprlja 100 puta dnevno. Nema šanse”, napisala je Ella.