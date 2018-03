Blogerica se pohvalila napretkom svoje kćerkice, no nekim se njenim pratiteljicama ne sviđa što ‘forsira’ malenu.

Ella Dvornik je s pratiteljima na Facebooku podijelila video u kojem njena kćerkica Balie Dee sjedi, a ubrzo su, kao što je i očekivala, krenule negativne reakcije. Mnoge Elline pratiteljice smatraju da je malenoj s četiri i pol mjeseca prerano za sjedenje. Ella je objasnila da se Balie “sama primi i privuče i posjedne”, a oni je samo drže, no ubrzo je dobila objašnjenje što znači “samostalno sjediti”.

“Dijete se samostalno posjeda kada se iz puzećeg položaja uspije samo postaviti u sjedeći položaj, u ovoj dobi su to samo vježbe mišića, i ne bi dijete trebalo po(stavljati) u položaj sjedenja (jedan defektolog)”, “Nepotrebno opterećenje za slabu kralježnicu”, “Treba se informirati, da je sve štetno za njihovu kralježnicu dok se ispravno ne posjednu”, “A vidi se da se beba muči”, “Mame nemaju strpljenja čekati da bebe to odrade same, pa ih postave kao panj da sjede, a samo što se ne prevale na leđa… a kralježnica jadna spigana, jer nije još dovoljno čvrsta za takvo što”, počeli su se nizati komentari.

Javile su se i mame koje podržavaju Ellu i poručile ovim drugima da brinu svoja posla.