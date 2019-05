ELLA DVORNIK OPERIRALA NOS I POKAZALA REZULTAT: ‘Bojala sam se da ću izgledati kao Michael Jackson’

View this post on Instagram

Jutro djevojke i decki…nadam se da ste dobro danas. Prvi maj nsm se bliži :))) Da vas razveselimo ove divne Subote. Poklanjamo vam ove dvije srebrne ogrlice od @dominik_jewelry . Ostavite mi u komentsru : gdje bi ju nosili ili kome bi ju poklonili, ili zasto volite nakit :) svejedno. Odabranome ili odabranoj stižu ogrlice 😊😊😊 i podržite @dominik_jewelry na instagramu ukoliko vas se sviđa njihov rad ❤️