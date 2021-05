ELLA DVORNIK ODUŠEVILA FANOVE PJESMICOM POVODOM MAJČINA DANA: ‘Sve slatkiše koje sam donijela, uvijek mi ukradu’

Influencerica je rodila kći Balie Dee 2017., dok je malena Lumi Wren na svijet stigla prošle godine

Ella Dvornik u nekoliko je sati skupila više od 17.000 lajkova na fotku s kćerima i pjesmu koju im je posvetila povodom Majčina dana.

ELLA DVORNIK SE POHVALILA TORBOM OD 24.000 KUNA, OGLASILA SE I DANIJELA: ‘Za cijenu ove torbe mogla bih…’

“Mijenjala sam vam pelene,

Godine su prošle.

Sve neprospavane noći,

Su mi uvijek dobrodošle.

Ni ručak nisam pojela,

Nikad u komadu!

Sve slatkiše koje sam donijela,

Uvijek mi ukradu.

Ljutite me malo,

Al nasmijete me više!

Ne bude mi tu stalo,

Sve sta mi se piše.

Ni na wc ne idem sama,

Imam vas ko zaštitare.

Mislit ću na sve te dane,

Kada budete stare.

Mogu se sad žalit,

300 postova napisat.

Al sve će mi to falit,

Vrijeme će izbrisat.

Sretan majčin dan!

S vama nikad nisam sama.

Meni majčin dan traje svih 365 dana!

Sretan vam majčin dan mame”, napisala je influencerica i oduševila tisuće pratitelja.

UKLONILI JOJ VIDEO ZBOG GOLOTINJE, ONA GA OPET OBJAVILA: Ella Dvornik svima poručila ‘Neka stoji zauvijek’

Podsjetimo, Ella je u braku s Charlesom Pearceom dobila dvije kćeri, Balie Dee 2017. i Lumi Wren prošle godine.