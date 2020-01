ELLA DVORNIK O TRAUMATIČNOM PORODU: ‘Kad su mi donijeli Balie rekla sam Charlesu da je to tuđe dijete…’

Ella je otkrila da je nakon prvog poroda imala kratkotrajni gubitak pamćenja te da nije prepoznala svoju kćer

Nakon što je na Youtube-u progovorila o prvom porodu i carskom rezu, Ella Dvornik snimila je još jedan video na tu temu. Otkrila je da je imala kratkotrajni gubitak pamćenja te da nije prepoznala svoju bebu. “Imala sam osjećaj kao da ne mogu doći sebi, ali nisam osjećala bol. Na trenutak sam imala gubitak pamćenja, nisam se mogla sjetiti da sam rodila i kada su mi donijeli Balie rekla sam Charlesu zašto mi dovode tuđe dijete. On je odgovorio da je to Balie, a ja sam na to odgovorila; ali ovo je Azijatkinja. Sestra je bila cool i sigurno je i prije čula takve nebuloze. Pričala sam gluposti i pitala zašto tako plače i zašto je tako mala”, ispričala je.

Dodala je da joj se ožiljak od carskog reza uopće ne vidi. “Izgleda kao tanka roza crtica, nisko su mi to napravili i kao da nikada nisam ni rodila carskim. Ne bojim se ožiljka i to mi je najmanji problem”, rekla je.

Ella i Charles pripremaju se za rođenje svog drugog djeteta, a spol i ime još ne žele otkriti.

