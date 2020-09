ELLA DVORNIK O POČECIMA KARIJERE: ‘Poslala sam mail lancu hotela i tražila besplatan smještaj. Nitko me nije čitao…’

‘Direktor marketinga iz Bruxellesa se oduševio, njemu je bilo super što sam napisala da me nitko ne čita’, kazala je Ella

Ella Dvornik proslavila se zahvaljujući blogu koji je počela pisati 2016. godine, tijekom svog boravka u Londonu. Ova 29-godišnjakinja danas je jedna od najuspješnijih hrvatskih influencerica, a kako su izgledali njezini počeci, otkrila je u podcastu KiloMetri.

“U principu sam to pokrenula jer nisam imala prijatelja u Engleskoj i bilo je dosta meet-upova na kojima su se skupljali blogeri. Mislila sam si ‘idem otvoriti blog da imam o čemu pričati s ljudima, da stvorim neki krug”, otkrila je.

Njezina karijera počela je, kako tvrdi, kada je poslala mail Raddisonu u Pragu i tražila besplatan smještaj. “Odlučila sam poslati mail lancu hotela. Bez ikakve veze, niti me itko čitao, niti me itko pratio. Napisala sam im da ja to kao nešto pišem, i da me nitko ne čita. Bila sam iskrena. Kazala sam da dolazim u Prag, imam ideju o čemu bih pisala, ali nemam smještaj. Predložila sam suradnju, može i u vidu popusta. Direktor marketinga iz Bruxellesa se oduševio, njemu je bilo super što sam napisala da me nitko ne čita”, ispričala je Ella.

“Javila sam im povratno da je odlična čitanost i oni su također vidjeli da imaju veliki broj klikova. Ponudili su mi daljnju suradnju, gdje god da idem u svijetu da im samo javim, riješit će mi smještaj”, kazala je.

“Trošila sam novce na taj blog, to je još bilo na začecima, travel blogera nije bilo toliko puno, jer morao si sam sebi plaćati putovanja. Mogao si eventualno dobiti neki hotel, ali opet moraš doći do hotela”, objasnila je.

Velika prednost bila joj je ta što je živjela u Londonu koji je odlično povezan s ostatkom svijeta. “I danas sam zavidna ekipi iz Engleske jer ne moraš biti nešto ludo bogat da bi sjeo na avion i otišao barem na kratki put. Jeftinije je od tamo letjeti, nego meni platiti benzin do Istre”, zaključila je.