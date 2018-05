ELLA DVORNIK NOVOM FRIZUROM ZGROZILA FANOVE: ‘Katastrofa, veliko NE, što ti je to na tjemenu?’

Peppermint 💎 by @fen.bar – @keune_hrvatska #coolhair #bluehair #babybluehair #metallichair #pepperminthair #festivalhair #colorcraving #colorcravingkeune

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on May 8, 2018 at 10:17pm PDT