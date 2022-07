Blogerica i Influencerica Ella Dvornik na svom je Instagramu podijelila video kojeg je snimila s prijateljicom, no on nije svima najbolje "sjeo", a pale su i psovke u komentarima.

Ella i njena prijateljica na sebi su imale bikinije te su na bazenu koračale jedna prema drugoj. Njih dvije su se na koncu zagrlile i bacile u vodu. "Kad se slučajno sretneš s prijateljicom u Rovinju", napisala je Ella u opisu videa.

U komentarima joj je ubrzo javila pratiteljica kojoj je zasmetalo to što su njih dvije bile u kupaćim kostimima.

"Pa zar ni slučajan susret ne može biti normalan, već predstava dvije polugole žene", napisala je, a Ella joj je odmah odgovorila bez imalo dlake na jeziku.

"Na jenom bazenu smo - odjete s oproštenjem", istaknula je, a u njenu obranu stale su i neke njene pratiteljice.

Mrzi kad joj se vide pazusi

"A kakve će biti na moru, na bazenu… u skafanderu?", "Kako je uopće vidjela u toj sjeni? Zašto se niste kao i svi normalni ljudi bacile u odjeći u bazen…", samo su neki od komentara.

Ella je otkrila i da radi pored bazena u ležaljci, a na sebi je imala oskudni bikini koji je otkrio njeno nikad veće poprsje. Ona je preko ramena i pazuha imala kratke rukave kako bi ih prekrila. To je, pak, nekim njenim pratiteljima zasmetalo.

Ella je svojedobno priznala da joj jako smeta kad su joj pazusi goli te kad se vide. Pratitelji su je ohrabrivali da skine majicu. "I skineš majicu, pa velika si cura možeš ti to", "Izađi iz zone komfora, prekrasna si", komentirali su.

"Sve znam da mrziš gole pazuhe i to mi je potpuno jasno jer imam i ja hrpu toga što mrzim ali me brutalno zanima da li se i kupaš u moru/bazenu u majici?", pitala ju je jedna pratiteljica, no Ella joj nije odgovorila.