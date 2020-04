ELLA DVORNIK KRENULA NA AGRESIVNU DIJETU: ‘Jedino što sam danas pojela su probiotik i kava…’

Ella je odlučila očistiti organizam od toksina i započela s 36-satnim postom

Ella Dvornik odlučila se ozbiljno dovesti u red, a na Instagramu je otkrila da je započela rigoroznu dijetu. “Sinoć sam krenula s 36-satnim fastingom. Mislite da ću izdržati do sutra do 13 da ne pojedem ništa?”, započela je.

“Charles mi stalno namjerno priča o sendvičima, ali iskreno, začudo… uopće me ne mami. Inače kad mi netko zabrani nešto, ja to odmah moram, ali izgleda da sam odrasla pa ni to više ne funkcionira. Uglavnom, čistim se! Jedino što sam pojela danas su waya probiotik i kava! Jel’ se itko od vas detoxira ili uživate u pretrpavanju”, napisala je u objavi koja je odmah privukla pozornost pratiteljica.

“Ja izbacim uh i jedem puno salate i povrća i pomogne ful..bar mom organizmu.. i puno vode i čaja od komorača”, “Već 15 dana, 4 sata jedem 20 postim… već vidim veliki napredak”, “Ja postim koliko izdržim – po 12-15h”, “Gotovo svaki mjesec postim jedan dan. Super je ne samo na fizičkom nivou već bildaš snagu volje! Sretno!”, “Ja radim i jedno i drugo, ali više se detoxiram nego pretrpavam”, raspisale su se pratiteljice o svojim iskustvima.

