ELLA DVORNIK KOMENTIRA VINKOVU POBJEDU U ‘VOICEU’ S HITOM NJEZINA OCA: ‘Tu je pjesmu teško pjevati…’

Prvi put u povijesti, pobjednikom su oduševljeni i gledatelji

Vinko Ćemeraš (25) sinoć je mnoge rasplakao svojom izvedbom pjesme “Pelin i med” pokojnoga kralja funka Dine Dvornika, nakon čega je proglašen pobjednikom hrvatskoga “The Voicea”. Finale popularnoga talent showa pratila je influencerica Ella Dvornik-Pearce, koja je svoje dojmove podijelila na Facebooku.

“Baš mi je drago da je Vinko pobijedio u showu ‘The Voice’ s pjesmom ‘Pelin i Med’. Osim što je tu pjesmu teško pjevati, mislim da i sama tematika pjesme opisuje cijelo Vinkovo putovanje. Vinko, sve najbolje u daljnjoj karijeri! Kad ti život ponudi pelin, drmni odmah dva!”, poručila je u svom stilu Dvornikova.

Zadovoljni su i gledatelji

Svoje oduševljenje pobjednikom nisu skrivali ni gledatelji, koji su u većini slučajeva dosad uvijek imali primjedbe na pobjednike talent showova. Naime, komentari na društvenim mrežama gotovo su isključivo pozitivni.

“Sjajan dečko s prekrasnim glasom…strašno podsjeća na Zorana Mišića …bravo Vinko”, “Zasluženo, bravo Vinkoooooo, super, super… Svaka čast. I ostali su bili super. A, Vinko, sve si ih jednostavno pomeo s ovom predivnom pjesmom”, pišu gledatelji “The Voicea”.

“Vaoo, navijala sam za Bernardu, al noćas me Vinko ostavio bez teksta, predivno…”, “Prvi put u povijesti, Hrvatska je dobro izglasala”, “Moram reći: Albina je bila moj favorit tijekom cijele emisije, no kad sam čula ‘Nothing compares 2 U’ i ‘Pelin i med’, Vinko je zasluženi pobjednik. Čestitam mu na staloženom, a tako prodornom glasu. On čovjeka obori s nogu.”, još su neki od komentara.

Pobjednikov težak životni put

Podsjećamo, Vinko Ćemeraš, kojega je u showu mentorirao roker Davor Gobac, dolazi iz Čapljine, a njegov životni put nije bio nimalo lak. Samozatajni student informacijskih znanosti u Mostaru živi sam u obiteljskoj kući u Čapljini te se brine o imanju i životinjama, jer su mu roditelji trbuhom za kruhom najprije otišli u Ameriku, a potom u Njemačku.

Roditelji Robert i Danijela Ćemeraš, stariji brat i teta bodrili su pjevača u studiju. S njima je bila i Vinkova djevojka, a nedostajao je samo njegov mlađi brat, koji trenutno radi Irskoj.