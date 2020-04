ELLA DVORNIK ISPROBALA NOVI TREND PA PODIJELILA FOTKU: ‘Charles mi se smijao dobrih deset minuta…’

View this post on Instagram

Ok nisam mogla odoljet a da ne isprobam ovaj trend koji se zove #SoapBrows . Da doslovno kako zvuci, sapunom cesljate obrve da dobiju punocu 😂 charles mi se smijao dobrih deset minuta, al meni cak ni nije mrsko. Jeste probali? Sto mislite o trendu?