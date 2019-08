ELLA DVORNIK ISKRITIZIRALA SUGRAĐANE: Oni joj nisu ostali dužni, brutalno su je ‘oprali’

View this post on Instagram

Dan 12. #Kaučnjaci koji su invazirali poznati prastari dnevnikus boravikus počeli su pokazivati znakove pomaka spontanim izljevima energije te čudnim glasanjem. Stručnjaci govore kako postoje naznake da će kaučnjaci potencijalno i vrlo uskoro migrirati s dominantnog polja prokrastinacije te preuzeti drugi terirotorij ove veličanstvene nastambe. Više o progresu u idućoj epizodi.