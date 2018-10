ELLA DVORNIK ISKRENO O TRAČU IZ DJETINJSTVA: ‘Nije laž da sam narkomanka. Evo što je moja najdraža droga’

View this post on Instagram

Mi zene se svakodnevno borimo za nesto… za nesto veliko za nesto malo, za nesto bitno ili nesto sto volimo. . Borimo se samo za malo sna, da popijemo kavu u miru i procitamo novine. A borimo se i za pojesti dorucak ujutro. Kako skinuti kile nakon poroda? Vrlo jednostavno… Skoro nikad ne stignem jest, a onda i kad stignem i slozim sebi jednu Super Kasu na brzaka uz novine, i to mi Balie uzme. Ima li ovoj borbi kraja? . . . Can I get an "Amen" up in here? . . P. S. Nove Super Kaše Plus su stigle u dućane ❤️ #SuperKašaPlus