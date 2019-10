ELLA DVORNIK IMA GENIJALAN ODGOVOR ZA ONE KOJI JE PITAJU ZA IME BEBE: ‘Dugo me to zabavljalo u prvoj trudnoći…’

Ella je otkrila što kaže onima koje zanima kako će se zvati njezina beba

Ella Dvornik nedavno je objavila da očekuje drugo dijete i oduševila svoju vojsku obožavatelja na društvenim mrežama. Popularna blogerica sada je na Facebooku izazvala opće oduševljenje statusom o imenu za prinovu za koje je, izgleda, vrlo često ispituju. “Kad me netko pita kako će se zvati beba, ja uvijek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala, reakcije su sve! Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno”, napisala je Ella na svom profilu.

Neke pratiteljice priznale su da su i njih živcirala pitanja o imenu za bebu, dok su se ostali raspisali kako su se oni domislili imenima za svoju djecu. “Mi smo svima rekli da ce se zvati Alessandro i putem do bolnice promijenili misljenje… Tako da su svi bili u cudu kad su vidjeli ime”, “Moj sin se rodio na svetog Duju i nije bilo dileme….druga dvojica po didama…. Tonći i Josip….”, “I mene su pitali, al sto je zanimljivo kad sam im rekla ime Kiara sto prije 6.god nije bilo često to ime znali su me gledat u čudu i komentirati “ajme ime mi zvuci ka za nekog psa”, samo su neki od komentara.

Ella i njezin suprug Charles Pearce već imaju jednogodišnju kćerkicu Balie koja je odmah osvojila Elline fanove na društvenim mrežama.

