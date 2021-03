ELLA DVORNIK: ‘Čekam da mi muž uđe u kuću da mu se suprotstavim saznanjem o ljubavnoj aferi’

Ella je bila u trgovini, a na cijelu priču o Charlesovom preljubu inspirirala ju je mrkve

Blogerica i influencerica Ella Dvornik na svom je Instagramu podijelila vrlo neobičnu objavu kojom je u prvi mah zabrinula pratitelje, jer im je “otkrila” da njen suprug Charles Pearce ima ljubavnicu.

No, na koncu je otkrila kako je samo riječ o njenoj bujnoj mašti te da je suprug ne vara, a na cijelu priču inspirirala ju je – mrkva. Također, Ella je podijelila i dvije fotografije. Na onoj crno-bijeloj doima se kao da puši cigaru, no na drugoj se vidi da se ustvari radi o mrkvi.

“1943. je godina. Čekam da mi muž uđe u kuću da mu se suprotstavim saznanjem o ljubavnoj aferi između njega i susjede Marije! Sjedim u kutu u fotelji i pušim svoju kubanku čekajući ga uz dramatičnu pozadinsku glazbu. Ploča preskače, srce mi lupa. Mislim si o svemu što ću mu reći kada ga napokon ugledam!

Sekunde prolaze kao sati, dim ispunjava prostoriju. Ubrzo, začujem korake kako mi prilaze. ‘Ella, što to radiš’? ‘Šta, šta radim? Pa vidiš da jedem mrkvu’. Ljudi bez brige ne vara me muž, bila sam u trgovini po namirnice za ručak i ful me inspirirala ova mrkva, nastavite sa svojim životima k’o da ništa niste vidjeli”, napisala je u opisu objave Ella.