ELITNA PROSTITUCIJA NA JAHTAMA NA JADRANU: Cure za vikend zarade i do 4000 eura, ispričale su sve detalje; ‘Bahati su, grubi, nemaju granicu…’

U ljetnim mjesecima mnogi milijunski poslovi sklapaju se na jahtama, uz kombinaciju kokaina i prostitutki. Prosječna zarada za vikend-aranžman je oko 3500 do 4000 eura, a kad je riječ o više djevojaka, tada zarada iznosi 2000 eura. Cijene su uglavnom standardizirane pa je tako seks s dvojicom od 400 do 500 eura, cijela noć u hotelu s jednim muškarcem je minimalno 1000 eura, a dvojicom 2000 eura, a dodatne usluge naplaćuju se oko 150 eura, prenosi pisanje tjednika Express list 24 sata.

‘Sve je puno cuge, droge, svira glasna glazba…’

Jedna djevojka, koja se prostitucijom bavi od svoje 20-e godine, rekla je za 24 sata da ovo što radi smatra isključivo biznisom. Rodom je iz Šibenika, a u Zagreb je došla na studij. U cijelu je priču, kaže, ušla slučajno, preko poznanstava koje je sklopila u jednom lokalu. Tvrdi da ima puno naivnih djevojaka te ističe da je važno znati se postaviti.

“Ako mi ne odgovara, ne idem, ili odustajem. Imala sam klijenta koji je prvih nekoliko puta bio zaista ‘clean job’, kako mi kažemo za jednostavno odrađen seks. Čak mi je bio i toliko simpatičan da sam s njim znala ostati i nakon seksa popiti čašu vina u hotelu ili u njegovoj kući. Dolazila sam mu u stan kad je bio sam. Bio je toliko pažljiv da mi je novac stavljao u torbicu dok sam ja na toaletu. Uvijek je ostavio sto eura više. Za lak za kosu, tako je govorio”, ispričala je.

“Vikend-zabave na jahtama ili u vikendicama su specifične. Meni osobno draže su takozvane ‘gaže’, dođeš, odradiš i odeš. Višednevna druženja su zahtjevnija. Sve je uvijek puno cuge, hrane, droge, svira glasna glazba, recimo na brodu se pusti do maksimuma, kako se ne bi čulo što se radi u sobama u potpalublju, jer bilo je situacija kad su na brodu bile i žene, poslovne partnerice, prijateljice, što već, one su iz nekog razloga važne organizatoru. Zabavljaju se kao dio ekipe, ali muškarci paze da se pred njima ne izvodi baš svašta. Zanimljivo, one sve kuže, ali se prave da ne vide. Te kombinacije, kad su i žene dio zabave, najčešće menadžerice ili vlasnice tvrtki, najgore su. Uglavnom se prema nama curama drže svisoka. Bude mi smiješno, ne znaju da ja zarađujem duplo više nego one”, kaže djevojka.

‘Sportaši vole cure iz Srbije i Crne Gore’

Djevojka tvrdi da ima i vrlo darežljivih mušterija. Neki joj, kaže, kupuju darove, cipele torbe, a ponekad i nakit. Najdarežljiviji su, kaže, građanski poduzetnici i direktori velikih poduzeća, a najgori sportaši. “Grubi su, bahati, neugodni, vulgarni, nemaju granicu, i misle da za svoj novac mogu dobiti baš sve što žele.

Upoznala sam nekolicinu za koje mogu reći da naginju gospodi, ako se oni uopće mogu nazvati tim terminom. Drogiraju se više od ikoga, uvijek imaju kokain sa sobom, barem ovo što sam ja imala prilike vidjeti. Gori od njih su još samo balavci, pripadnici zlatne mladeži. Sportaši vole cure iz Srbije i Crne Gore. Srpkinje su razuzdane, i s njima je uvijek dobra zabava. Naše cure su, istina, dosta uštogljene, pogotovo kad su u pitanju ‘razvikane’, javnosti poznate Hrvatice. One stalno gledaju snima li ih netko mobitelom i drže se rezervirano sve do samog čina”, ispričala je.