ECIJA VS. ŽANAMARI: Jedna pozirala u bikiniju, druga u badiću; obje se imaju čime pohvaliti

View this post on Instagram

GUESS what? Your favorite eyewear store @optika_marko_vinkovci just got a huge sister store @guess_vinkovci 😻 Ista adressa 👉🏼 Glagoljaška 2a, dvije optike! U novom ‘Guess’ dućanu možete i popit kavu sa mnom 🙂Prepoznat ćete me po ovim vječnim Guess sunčanima, nosim animal print badić i poprilično sam dvodimenzionalna! 😅 Al’ obavezno ovjekovječite vaš posjet jednim selfijem sa mnom, objavite i tagajte me… Repostam i podržavam sve prijatelje Optike Marko & Guess Vinkovci i ljubitelje naočala, a kad zaista naletim u Vinkovce pomognem vam odabrati model ;) 🖤 Ž #newstore #guessvinkovci #optikmarkovinkovci #vinkovci #eyewear #sunglasses #eyeglasses #summer #campaign #poster #postergirl #model #ambassador #zanamari