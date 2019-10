ECIJA SE OGLASILA NAKON NAGAĐANJA O PREKIDU S POKRIVAČEM: ‘Žabama je mjesto u bari s drugim žabama’

View this post on Instagram

Bila jednom prekrasna draga pametna divna žena koja se tijekom života puno trudila, ostvarivala i puno radila na sebi i općenito puno radila, da bi privređivala za svoju obitelj i sebe. Međuostalim da bi si mogla kupiti i Jimmy Choo cipele. Jednog dana došla je s taxijem (ne kočijom) na modnu reviju (ne bal) gdje ju je čekala frendica (ne princ). Sva sreća pa ju ta frendica voli bar jednako (ili čak i više) kao što bi ju volio neki njen princ i sva sreća pa nije izgubila cipelu na balu (ups, reviji), pa ju frendica nije morala tražiti po cijelom kraljevstvu (ups, Velesajmu), nego joj je samo pridržala cipelu koja ju je na trenutak žuljala. Jer tako bude kad te netko voli. Ne pusti te da pobjegneš i lutaš po kraljevstvu, nego je uvijek tu, uz tebe. I pridrži te kad te nešto žulja, boli, kad treba. Jer cipela jednom kad spadne, teško da će opet savršeno pristajat. Ipak se to događa samo u bajkama. I eto priče o našoj modernoj Pepeljugi. Divna, blista i voljena je. I frendica je uvijek tu, by her side. Hvala ti Nives što sam bila tvoj “princ” tu večer, a frendica ću biti svaku ostalu. Hm… kad bolje razmislim ovo nije gotova priča i čista je bajka. Ne znam samo kako da je nazovem jer mi Niveljuga čudno zvuči 😂. Pa nek ostane bezimena. Uvijek sam govorila da bajke treba živjet, a ne prepričavat. Čim ih kreneš pričat, znači da su gotove. A ova nije. Ipak smo mi žene, jake na djelima, ne samo riječima. Imamo još puno balova za pokorit, još puno Jimmyca za kupit, još puno cipela jedna drugoj za pridržat, sve dok nas ne prestane žuljat i ne stanemo opet čvrsto na obje noge. Ovako nekako je moderna pepeljuga istisnula onu staromodnu. I nek je. Ženska ima bolje cipele (i to obje cipele), bolje prijevozno sredstvo (koje se neće pretvorit u nešto jestivo poslije ponoći), bolje kraljevstvo (jer u ovom kraljuje ona sama) i boljeg princa (frendicu). Sve drugačije, ali jedno zajedničko. Happily ever after je tu. Kako god okreneš, jer tvoja sreća ovisi o tebi samoj. A princ ako uleti… Pa neka uleti, pustit ćemo ga. Ali samo onog za kojeg smo sigurne da se neće vratit natrag u žapca. Jer žabama je mjesto u bari s drugim žabama, ne u kraljevstvu s princezama 💕#ecipeciquotes