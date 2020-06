ECIJA OJDANIĆ U HALJINI UBOJITOG DEKOLTEA POKAZALA DUGE NOGE; Fanovi u transu: ‘Kakva mačka!’

View this post on Instagram

Dobar dan, četrdeset sedma! A moja pokojna baka Marija bi sad rekla: “ Ćerce, sad si već u četrdeset osmoj!” Imam samo jednu želju, koju nije teško pogoditi. Želim da korona ode brzo i naglo kako je i došla! I to što prije. Haljina: @igordjuga Šminka: @ivana.zecic Frizura: @mijomajhen Foto: @jelenabalic