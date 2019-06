ECIJA OJDANIĆ PROMIJENILA IZGLED I DOBILA SAME POHVALE: ‘Koja ste vi ljepotica’

View this post on Instagram

Elthon John, kralj ekstravagancije, bi 200 % zakolutao očima na moj outfit sinoć . Kakav crni jeans i tenisice… ali mene je više vodilo kino, kokice… i svijest da mi je u zadnje najkomotnije u trapericama i tenisicama. Požurite svi u @kaptolboutiquecinema na #rocketman. Film je odličan!