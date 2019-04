ECIJA OJDANIĆ OTVORILA SEZONU BIKINIJA, A SVE ZBOG MAME: ‘Ionako su 22 stupnja, još ću i boje uhvatiti’

View this post on Instagram

Kaže mama, očisti mi terasu prije nego kreneš. Ne daj Bože da je teraca šporka, i neko svrati. I tako mini wash u ruke, čizme na noge, kupaći da se ne smočim. Ionako je 22 .. još ću i boje uhvatiti. E, i tako, perem ja te pločice, i vrtim po glavi koliko ljudi sam srela tu u Šibensko-Kninskoj županiji, njih 90 posto je emotivno/ogorčeno reagiralo na Markovo i moje ispadanje iz showa Ples sa zvijezdama. “Nepravda, niste zaslužili , bilo je puno gorih..žiri vas je pokrao……”. Uglavnom sam ova 3 dana tješila svoje zemljake kako nije propast svijeta što smo ispali u trećoj emisiji. A ono najljepše, osim divnog iskustva, forme života , spoznaje koliko ne moj kraj voli i podržava , ispadanje mi je omogućilo najljepše proljetne praznike ikad! Vežite se, polijećemo! Čim operem terasu, naravno! P.S: vidite kakav zvjezdani status uživam u svojoj obitelji! #familytime #perfectholiday