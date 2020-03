ECIJA OJDANIĆ OTKRILA KAKO SE NOSI SA SAMOIZOLACIJOM: ‘Potres, pogibija djevojčice, smrt u obitelji… taj niz me dotukao’

View this post on Instagram

Stalno u glavi dozivam život “samo s koronom”. Moram priznati da me ovaj potres, pa pogibija djevojčice, pa smrt u obitelji … e taj niz me dotukao. Ono što mi pomaže da ne poludim, da zadržim zdrav razum jest pokušaj održavanja rutine. Budjenje, doručak, vježbanje , ručak , pospremanje nakon ručka , pokušaj čitanja .. mada sam jaaaako dekocentrirana..i baš se moram svojski truditi da mi misli ne lutaju. TV nam je riknuo usred potresa . Tj, TV provider , tako da imamo internet i Netflix. Pogledamo film navečer , pregledavam djeci zadaću , vijesti pokušavam slušati samo 2 puta dnevno .. imam toliko posla da zavjet da sredim ormare dubinski nikako da dodje na red.. a ne bi bilo loše izbaciti višak stvari iz života . Pogotovo u ova vremena kad smo bolno uvidjeli što je bitno. Život, zdravlje i da smo okruženi našim najmilijima . Kako vama teče život u doba korone i potresa? #svećebitidobro❤️ #svećebitidobro❤️ #svećebitidobro❤️