ECIJA OJDANIĆ OBJAVILA SEKSI FOTKU S 15 KILOGRAMA VIŠE: ‘Bolja nego ikad, najdivinije je kad komadić grudnjaka vabi ispod majice’

15 godina mladja, 15 kg teža! A frizura, šminka, styling Božepomozi!! Život je cjeloživotni rad na sebi😂😂😂😂! Vidi se iz priloženih slika😎! A što je najgore, tad sam se hranila po makrobiotičkoj prehrani! #mladostludost #ubijanjeuugljikohidratima