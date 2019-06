ECIJA OJDANIĆ OBJAVILA RAZGOVOR SA SINOM: Njegov odgovor do suza je nasmijao njezinu Instagram sljedbu

Ecija je na Instagramu objavila dio razgovora sa sinom Jakovom i nasmijala pratitelje

Glumica Ecija Ojdanić na društvenim mrežama objavila je screenshot razgovora sa svojim sinom Jakovom. “Tako brzo odrastu”, napisala je glumica uz objavu. Naime, Ecija je sina u razgovoru upitala gdje je te ga je nazvala svojim zlatom. On je na to odgovorio: “Vozimo se”. Nešto kasnije poslao joj je prouku u kojoj je traži da pozornost preusmjeri na ostale članove obitelji. “Prestani me zvati mama! STVARNO! Danas si me zvala pet puta, daj malo zovi Cvitu. Ili tatu”, napisao joj je Jakov kojeg u mobitelu ima spremljenog pod imenom “Jakov Orhelljubavdječačkanajveća”.

ECIJA OJDANIĆ VIŠE NE IZGLEDA OVAKO, DRASTIČNO JE PROMIJENILA IMIDŽ: ‘Koja ste vi ljepotica’

Glumičina objava nasmijala je njezine pratitelje, a u komentarima su se javile i neka poznata lica. “Genijalan je”, komentirala je Gianna Apostolski. “Jakove, izdrži”, našalila se Nataša Janjić.

Poznata glumica je u braku s Robertom Orhelom, a uz sina Jakova ima i kćer Cvitu.

ECIJA OJDANIĆ OTVORILA SEZONU BIKINIJA, A SVE ZBOG MAME: ‘Ionako su 22 stupnja, još ću i boje uhvatiti’