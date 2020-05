ECIJA OJDANIĆ EMOTIVNOM OBJAVOM FANOVE DIRNULA DO SUZA: ‘Mila moja, daleko si premašila sva moja maštanja’

View this post on Instagram

Dobro se sjećam ovog tvog pogleda upućenom meni, djevojčice moja prvorodjena.. bio je pogled dubok i ozbiljan , i kao da si me potpuno razumjela.. dan danas me jednako gledaš.. Rodjena si u ponoć i petnaest, naravno da tu noć nisam oka sklopila. Probdjela sam noć zamišljajući kakva ćeš biti… kako ćeš izgledati , kako se ponašati, što ćeš voljeti raditi, koje knjige čitati, kako ćeš se smijati, kako odijevati… Mila moja, daleko si premašila sva maštanja jedne lude, ekstatične matere ♥️. Sretan ti veliki 15.-ti! Neka svijet bude nježan prema tvojoj tankoćutnost i dobroti! Ljubi te tvoja mami. #ljubavdonebaiprobitnebo