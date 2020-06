View this post on Instagram

Danas dok sam isprobavala šta ću obući včr 💃🤪 Malo chantaje iliti ucjene 😏. Što je zapravo vrlo dobra definicija cijele ove godine, čitavo vrijeme se osjećam ucjenjeno. Ucijenila me da rastem. Jer hoćeš, nećeš, situacije su takve da zahtijevaju ili pad ili rast. Ja izabrala rast. Zato hvala na puro chantaje, 2020. 😂💪🏼 Iako bih radije da me ucjenjuje neki Maluma, ali ok… preživit ću 😜😝 Niš idem sad stavit masku i na taxi 🤷🏻‍♀️😷 Što se mora, nije teško. Aj bok. . . . #nista #tiktok #samo #oldschool #freestyle #chantaje #blackmail #saturdaynightfever #2020 #🔫