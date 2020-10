ECIJA IVUŠIĆ ZA ROĐENDAN FANOVE POČASTILA VRUĆIM FOTKAMA U GRUDNJAKU: ‘Ajme koka, uvijek me upališ. Čudo si’

View this post on Instagram

Kako siješ, tako ćeš i žeti. A sijem ljubav, razumijevanje, davanje i mir. Posijala već 33, ajmo u ovoj 34. nešto i žeti! 🤞🏼❣️ Zahvalna ti živote. I na lakoći i težini, i sreći i suzama, i ljepoti i gorčini. Zahvalna na cijelom putu. Zahvalna jer si me učinio svojom. Zahvalna i svima vama koji ste tu, hvala na čestitkama i volim vas sve do jednog! Koliki nesretnici mrze bez ikakvog razloga, pa valjda onda i neki sretnici mogu voljet isto tako. Bez ikakvog posebnog razloga 🤍🤍🤍 Hvala 🙏🏻 . . . #bday #gratefulheart #🙏🏻 #🥳 #ecipeciquotes