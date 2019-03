ECIJA IVUŠIĆ UPUTILA ŽENAMA MALO DRUGAČIJU PORUKU ZA 8. MART: ‘Drage žene, malo olabavite, čisto radi sebe’

View this post on Instagram

Od ranog jutra čitam poruke za Dan žena. “Budi jaka kao žena”, “Budućnost je na ženama” itd. Sad će me neki popljuvat, ali mislim da su žene zadnjih desetljeća na sebe preuzele mnoge uloge i zadaće koje nisu nimalo lagane i “ženske”, već teške i baš muške. Od samog pozicioniranja u poslovnom svijetu, preuzimanja funkcija i poslova koje su prije bile rezervirane isključivo za muškarce do kreiranja nekih novih, pretežno “ženskih” zanimanja koja u današnjem svijetu imaju veliki utjecaj, kao što im i samo ime govori- pod tim mislim na današnje digitalne influencerice. Da se razumijemo, svaka čast ženama koje to sve mogu i hendlaju, kao i još sto stvari- uključujući brigu o kući, obitelji i podizanju djece. Ali da se mene pita- ja bih to sve lijepo vratila jedno bar 20 godina unatrag… I mislim da bi svijet bio lakši i ženama i muškarcima. Slažem se da se žena treba ostvariti da bi bila sretna i ispunjena, uostalom kao i bilo koja druga osoba na svijetu, neovisno o spolu ili doživljavanju vlastite spolnosti. Svaka osoba želi biti poštovana i prihvaćena. Ali ono osnovno što žena treba je biti voljena. I oprostite mi što generaliziram, ali muškarci danas ne znaju voljeti jake žene. I to nije njihova krivica. Jednostavno biološka evolucija im to ne dozvoljava. Također i ako nađemo nekog dovoljno jakog da nas iskreno voli, teško da ćemo uz sve životne zadaće koje smo si same zadale u ovom svijetu, imati vremena i volje iskreno voljeti i brinuti se za sebe. Zato drage žene- slažem se, nemamo druge nego međusobno se podržavati i bodriti, ili u najmanju ruku bar jedna drugoj ne moramo biti vuk. Ali također drage žene- malo olabavite- čisto radi sebe. A dragi muškarci- pazite nas. Budite nježni, budite fer. Jer koliko god je žena jaka ili želi da vi tako mislite, ona je ipak samo žena. A žena kad voli- to radi nesebično, bezuvjetno, jače nego itko. Ali na isti način i pati- nesebično, bezuvjetno, jače nego itko. Ali u sebi. Sretan vam svima naš dan. Pazimo jedni na druge. Ne muški, niti ženski. Onako ljudski. I biti će dovoljno ❤️🌹 . . . #internationalwomensday #ecipeciquotes #happyfridayeveryone #womenempowerment