ECIJA IVUŠIĆ U NIKAD IZAZOVNIJEM IZDANJU: U oskudnom badiću istaknula je sve atribute: ‘Pucaš od ljepote…’

Stojim tako nešto i razmišljam… Treba li prihvatiti ono što ne možemo promijeniti ili promijeniti što ne možemo prihvatiti? 🙄🤔 Nego, jel i vas to nekad brine ili ste vi normalni? 🤷🏻‍♀️😂 Evo ne znam. Javit ću vam kad saznam. Ili neću. Jedno od tog dvoje. Možda ako se promijenim. Da prihvatim. 🙏🏻🤍 . . . #overthinking #on #vacation #ecipeciquotes #summervibes #islandlife #moremore #sealife #🌊 #🤍