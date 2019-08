ECIJA IVUŠIĆ U BADIĆU NAPRAVILA STOJ NA GLAVI, PA IZBEZUMILA FANOVE: ‘Dosta slika u kupaćem, nije mi dobro’

View this post on Instagram

Ovih dana glava u oblacima. Na noge isto baš ne moš računat 😂 Pa bar da sam rukama čvrsto na zemlji 🙃🤷🏼‍♀️❤️ #tradicija . . . #islandlife #josMaloPaGotovoLito #handstandingaround #summervibes #croatia #velaluka #ošjak #zaNašOšjakIVale