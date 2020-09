ECIJA IVUŠIĆ SVE ZAINTRIGIRALA SVOJOM OBJAVOM: ‘Zahvalna sam što će moje dijete odabrati baš mene…’

View this post on Instagram

Zahvalna sam. Sinoć sam zaspala zahvalna i probudila se još zahvalnija. Zahvalna sebi. Na intuiciji koja me nikada nije izdala, dobroti i empatiji koje nikada nisu izdale druge. Što duboko suosjećam, još dublje razumijem i najdublje volim. Zahvalna za svaki svoj korak, svaki test, svaku manu, svaku pogrešku. Za svaki atom formiranja svog bića. A najviše za srce. Koje ne izdaje. Mene. Tebe. Njih. Što nikoga ne mrzim, što nisam zavidna, ogorčena, što se ne bojim. Što sam ljubav i zračim ljubav. I što to svijetlo u meni nije mogla prigušiti niti jedna tama mog života. Zahvalna što sam izabrala svoje roditelje i što će moje dijete izabrati baš mene. Zahvalna što volim i njegujem svoje fizičko tijelo u kojem uzgajam zdravu dušu. Zahvalna i što imam sposobnost prije osjetiti tuđe duše, nego vidjeti tijelo. Zahvalna i što sam radije prevarena, nego pokvarena i naivna, nego manipulativna. Zahvalna što ne postoji ama baš ništa s čime me možeš spustiti osim činjenicom da ljubav ne postoji. A svjesna činjenice da ljubav postoji dokle god je u meni. Zahvalna sam 🙏🏻