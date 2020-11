View this post on Instagram

Što se tiče rada, radila je ono što voli. Gledala nebo, brojala oblake, bojala zalaske, pratila mjesec i radila krug oko zgrade dok ne završi pjesma koju voli. Pjevala u liftu i plesala na stubištu. Jela sladoled iz kutije u krevetu i čvrsto grlila. Još jače ljubila i gledala duboko u oči. Radila je ono što voli. Ono što voli je "radilo" nju. Dobro je sve to. Bitno da se radi. I voli. 📸: @ana_mrden 🧚‍♀️