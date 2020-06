ECIJA IVUŠIĆ SE SKINULA U KUPAĆI I POKAZALA NOVU FIGURU: Komentari su čudo: ‘Sorry, ali vidio sam više sretnijih lica na pogrebima’

View this post on Instagram

Samo malo poziram ispred kuće. I malo sam je potamnila. Kosu. Što se tiče kože još je blijeda. Što se tiče duše, i dalje je svijetla. Kao i budućnost. Stvar je kontrasta. Jer kad je sve uvijek u tonu, nijanse ne primjećuješ. A jedna od najljepših nijansi si zapravo ti. Primjeti se. Istakni se. Voli se. Nauči druge da te vole na način na koji sam sebe voliš. I budi nečija najdraža nijansa 🌈🧚‍♀️💕 Pusa, bok E. . . . #ecipeciquotes #hairdiaries #hair #brunette #ruzahair #ruzaessentials #hairstyles #loveyourself #soul#loving