ECIJA IVUŠIĆ SE POHVALILA PRSTENOM: ‘E, bok Ecija, što si radila? Evo ništa, kupila sam si prsten’

Lijepa voditeljica još uvijek nije pronašla pravu osobu, a to joj je, kako kaže, najveća želja

Ecija Ivušić na društvenim mrežama objavila je fotku na kojoj joj ruku krasi prsten. “E, bok Ecija. Što si radila danas? Evo ništa, kupila sam si prsten”, napisala je uz fotografiju te dodala hastag “Voli sebe”.

Voditeljica je nedavno za Story izjavila da joj je najveća želja pronaći ljubav, no da još uvijek čeka pravu osobu. “Ja sam Vaga po horoskopu, a Vage su same po sebi zaljubljene u ljubav i najbolje funkcioniraju u paru. Nije tajna da bih željela pronaći pravu ljubav, ali sam prilično oprezna jer sam jako, ako ne i previše emotivna. Voljela bih da sljedeći puta kad se zaljubim to bude to”, poručila je Ecija koja se, kako je sama priznala, već puno puta razočarala u ljubavi te ostala povrijeđena. Prošle godine izjavila je da se s ljubavnim brodolomima lakše nosi otkad je prihvatila sebe.

