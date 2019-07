ECIJA IVUŠIĆ POKAZALA UBOJIT DEKOLTE I DUGE NOGE: ‘Vau, koje noge, kakva top linija’

Ecija na sebi ima malu crnu haljinicu koja širokim remenom ističe njezin tanak strukić te bujne grudi

Nakon što je voditeljica Ecija Ivušić uspješno odradila sve poslovne obaveze, vraća se na more. Svojim pratiteljima uz prigodne fotografije na Instagram profilu priopćila je tu uzbudljivu vijest.

Lijepa brineta objavila je tri fotografije koje je prikazuju dok šeta cestom. Na sebi ima malu crnu haljinicu koja širokim remenom ističe njezin tanak strukić te bujne grudi. Asimetričan kroj haljine otkrio je Ecijine dugačke noge.

“Ne znam za vas, al ja stalno u oblacima viđam neka srca kak god da okreneš. Vidim i valove, a kunem se da sam danas vidjela Big Mac. Al mislim da sam bila gladna pa je valjda ok. I valovi su ok jer idem na more. Jedino me ta srca bune… Al neka ih… Tamo na nebu”, napisala je uz fotografiju.

Njezini pratitelji osim šaljivih komentara kako i oni vide srčeka, hamburgere, krafne itd. udijelili su joj i pregršt komplimenata.

“Slatka moja ljepotice”, “Netko te prati s neba zato i vidiš oblake u obliku srca”, “Vau, koje noge, kakva top linija”, “Ecija Ivušić ne treba da se slika na Maldivima ili Pagu da bila najljepša”, neki su od komentara.