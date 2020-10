ECIJA IVUŠIĆ POKAZALA GRUDNJAK: Objavila je dirljivu poruku, a fanovi je usporedili s Brigitte Bardot

View this post on Instagram

Nisam mislila ništa pisati, jer nisam znala gdje sam, ali nekako sam jutros smogla snage da se i na ovaj način oprostim s tobom. U moj život je ušla taman negdje kad sam ga počela shvaćati ozbiljno. Dobila sam je za 18. rođendan, jako je željela i ozbiljno je shvatila. Nazvala sam je Leeloo. Po liku iz filma Peti element. Uz vodu, vatru, zrak i zemlju, peti element je, pogađate, bio ljubav. Uz svu simboliku svog imena moja Leeloo je bila i više od ljubavi. Odrastala je sa mnom, prolazila razne životne situacije, od sreća do tuga, od gužvi do samoća, a svi koji su je upoznali znali su da pored te kilu i po teške zvijeri, nisu nikad iznad mene smjeli staviti ruku jer bi “ostali bez nje”. Čak ni moj brat kojeg je voljela jednako kao i mene, nije smio. Al na njega ne bi lajala i režala, već bi samo tužno zavijala kad smo se pravili da me “tuče” da isprovociramo reakciju. On me nije tukao, ali često sam se u životu osjećala prilično pretučeno i kad god je bilo tako, ovo malo klupko bi mi došlo kao lijek na ranu. U 16 godina života, čovjek odradi dobar dio životnog staža, a pas, ako je sretan, svoj čitav životni vijek. A samo se to nadam, da si bila sretna, jer sve što si za mene činila u tih 16 godina je bila čista sreća. Život je nekako htio da se ti i ja rastanemo na poseban način, tako da se sve odvilo dok ostatak naše obitelji nije bio u Zagrebu. Kako smo ga počele, tako smo ga i završile. Nas dvije. Same. Sve je došlo naglo, bio je šok i more suza, ali sada s odmakom vidim da je baš tako sve trebalo biti. Zaspala si mi u krilu na kauču u praznoj veterinarskoj klinici dok je svirala neka predivna pjesma koju već 3 dana čujem u glavi u svakoj tišini iako sam je tada čula prvi put u životu. Napravila si sve u životu kako si trebala, Lilki moja, došla u pravo vrijeme, bila sve što jesi i ako ikad uopće postoji pravi trenutak za odlazak ti si ga našla. Jer mama je odrasla i bit će ok. Čak i datum kada si otišla ima simboliku (10.10.2020.), kao i tvoje ime. Zauvijek ćeš biti moj peti element. Ljubav. Voli te mama najviše na svijetu i hvala ti za 16 prekrasnih godina 🙏🏻 Vidimo se jednom opet tamo gore, srce moje malo 🤍🤍🤍 . . . #leeloo#ecipeciquotes#love#bf#🤍