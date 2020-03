ECIJA IVUŠIĆ PODIJELILA IZAZOVNE FOTKE U BADIĆU, PA PRIZNALA: ‘Još mi je preteško i misliti o tome i još zaplačem’

View this post on Instagram

Nije mi običaj niti potreba politički se aktivirati ili uopće izražavati po tom pitanju u normalnim okolnostima, ali s obzirom na izvanredne okolnosti zaista imam potrebu reći par lijepih o tome kako se Hrvatska organizirala u ovoj kriznoj situaciji. Nadam se da nas neću zacoprat i da ovo nije preuranjena izjava, ali to kako svi zajedno hendlamo ovu “korona situation” 🦠, od državnih tijela pa sve do pojedinaca, je zaista fascinantno za jednu državu kojoj inače često prigovaraju da “ništa ne funkcionira” i da nismo homogeni kao narod 🤷🏻‍♀️😂. Pa za sad sve funkcionira i to jako dobro i SVAKA ČAST! S tim da ću istaknuti sustav našeg javnog zdravstva i stožer civilne zaštite čiji su glavni akteri postali zvijezde i to više nego zasluženo 👏🏼. Hvala i medijima, koji sve drže pod kontrolom, vjerno i ažurno prenose informacije dane od službenih tijela i suzbijaju lažne informacije i potencijalnu paniku 😷 Hvala i mojim susjedima koji ne dišu u liftu kad se sretnemo (😂) i ekipi koja se drži na 2 metra u dućanu il pred apotekom. Dodatne počasti idu i herojima koji ne kupuju zalihe wc papira, brašna i po novom kvasca 🏆 A posljednji orden časti dodjeljujem svima nama koji, po naški, “stojimo doma”. Iako vjerojatno ne stojimo, nego samo sjedimo ili ležimo, al ok 🙈🤣. Hvala na pažnji, čuvajte se, pazite se ❤️ Pusa, bok, E. P.s. Znala sam da će mi kad tad za nešto poslužiti plavi ruž i hvala bogu pa imam vremena to sve što sam isšarala sad počistit 🤷🏻‍♀️🤣 . . . #ecipeciquotes #ostanidoma #stayhome #stayhealthy #quarantineandchill #quarantine #croatia