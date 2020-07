ECIJA IVUŠIĆ OTVORILA DUŠU: ‘Žene me nisu podržavale kroz karijeru. Zabijale su mi nož u leđa…’

View this post on Instagram

Malo sam pauzirala od svega. A jutros otvorim instagram i samo crno-bijele fotke iskaču. Koga pratim i ne pratim. Žene podržavaju žene. Također inbox pun poruka mojih dragih prijateljica koje me nominiraju u ovom izazovu. Hvala im. Voljela bih da imam za ispričati neku inspirativnu priču o tome kako me neka žena podržala kroz karijeru. Nemam. Više su mi zabijale nož u leđa, ali eto. Također moram primjetiti da su većina ovih žena koje se međusobno podržavaju u izazovu women supporting women, zapravo više women supported by men (čast iznimkama). Ako me razumijete… Ali opet, eto 🤷🏻‍♀️. Također želim naglasiti da su žene kojima sam se okružila u svom životu svojom voljom izuzetno jake, empatične, neovisne, hrabre i najbitnije od svega- dobre osobe. Jedna takva me, međuostalim i odgojila. Također moram primjetiti da skoro niti jedna od njih nije sudjelovala u ovom izazovu. Imenovati ih neću. One ionako znaju tko su i što su. Ne u postu/izazovu. Već životu. Svima ostalima želim da instagram izazov pretvore u životnu realnost. I da ne budemo jedna drugoj vuk, već da budemo vučice same za sebe. Također prilažem 2 slike. Jedna crno na bijelom. Druga u jarkim bojama. Ionako sam u životu uvijek više voljela ljude koji znaju bojati. I to izvan okvira. Također vas nominiram sve do jedne. Da se podržavate. U životu. Ne na instagramu. Eto toliko od mene za sada, pusa, baj, ćao, odoh i dalje odmarati od života 🤍🌊🙏🏻💆🏻‍♀️ . . . #ecipeciquotes #womensupportingwomen #womenempowerment #blackandwhitephotography #shewolf