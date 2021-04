ECIJA IVUŠIĆ NA MUKAMA: Fatalni frajer iz auta se još nije javio, ali nudi joj se hrpa drugih – objavila je top 10 uleta

Možda do mladića još nije došla vijest da ga lijepa voditeljica traži i čeka njegovu poruku

Ecija Ivušić (34) nedavno je na Instagramu pozvala nepoznatog muškarca da joj se javi nakon što ju je u vožnji pitao mogu li se upoznati. Iako je prvotno odbila njegov poziv na kavu, izgleda da se predomislila.

Bivša radijska voditeljica sada je otkrila da joj se misteriozni frajer još uvijek nije javio, odnosno da ga nije pronašla, ali je zato dobila hrpu poruka drugih muškaraca.

“Nažalost ili nasreću, čovik se nije javio. Ali javilo se drugih 70-ak koji su tvrdili da su on. ‘Ja sam bio’, ‘Javljam se’, ‘Čuo sam da me tražiš’ i tako dalje”, napisala je Ecija, a u nastavku je objavila top 10 uleta koji su joj bili zabavni.

ECIJA IVUŠIĆ TRAŽI TIPA KOJI JOJ SE NABACIVAO U VOŽNJI: ‘Bio je zgodan, javi se ako ovo vidiš’

“Di se danas voziš da se zabijem u tebe?”, pokušavali su dečki nasmijati Eciju i nagovoriti je da se upoznaju, ali ona se nije dala. Nisu ni dečki odustajali: “Da se isfoliram da sam ja onaj zgodni frajer što te poželio upoznati na cesti…”

Potrazi još nije kraj

Ivušić je pojasnila da joj se dogodio jedan čudan susret jer se muškarac vozio paralelno pored nje i iza nje i da nije htjela spustiti prozore da vidi što mu je nakana. Kada je to napokon učinila, pitao ju je mogu li se upoznati.

“Što je najbolje, bio je fakat zgodan, ali mi je to bilo jako freaky i rekla sam ne. Izgovor je bio da imam psa”, ispričala je Ecija pa dodala: “Ljudi su ludi. Normalni živote, molim te, vrati se da nekog možemo normalno upoznati, a ne da na cesti se moramo zabijati jedni u druge. I zvati ljude na cesti da idemo na kavu. A ti se javi ako vidiš ovo na Instagramu.”

Potrazi još nije kraj. Možda do mladića još nije došla vijest da ga Ivušić traži i čeka njegovu poruku. S obzirom na to da barem zna kako on izgleda, ostali je neće moći prevariti.