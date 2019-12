ECIJA IVUŠIĆ IZNENADILA DRAMATIČNOM PORUKOM: ‘Svako malo plačem, oprosti si Ecija’

View this post on Instagram

Bok prosinče. Najčudniji mjeseče u godini. U kojem svako malo plačem. I svako malo sam izvan sebe od sreće. I svako malo je premalo vremena za bilo šta. I premale su mi hlače. Jer jedem fritule. I to s preljevom od čokolade. I one kobasice u pecivu. I svašta nešto što inače ne radim. Kao na primjer prakticiram zahvalnost (onako kako bih trebala cijele godine, ali… nema isprike, samo sam čovjek). Osim što jedem fritule, plačem i smijem se, također tu i tamo napravim i neko dobro djelo (što bi trebala i tokom cijele godine, ali… Da. Čovjek. Opet.) Ovo je i mjesec u kojem rekapituliram sve i svašta, kao i prethodnu godinu. A ove godine ću morati i čitavo desetljeće. Jer hej, možda ste propustili informaciju (ako ne pratite nijedan inspirativan profil ili sami niste inspirativni), ali ulazimo u novo desetljeće. Ali kažem “propustili informaciju” jer ovo vam nema veze s kronologijom. Naime kako se ljudi postavljaju oko ovoga, izgleda da se neće samo izmijeniti brojka na kalendaru, nego valjda čitava energetska konstelacija svemira (upravo sam ovo izmislila, al zvuči ok). Dakle…. Prilike pršte. Magija u zraku. UPOZORENJE- ulazimo u zadnji mjesec ovog de set lje ća. Iskoristi ga dobro. Možeš sve promijeniti. Blagostanje je iza ugla. Život se mijenja. I baš SVE se urotilo da sljedeća godina, pardon desetljeće, bude TVO JE! Odlično. Znači ne samo da ne smijem zeznuti sljedeću godinu, nego ne smijem sje.. čitavo desetljeće. Ok… no pressure. Ovo će zahtijevati puno više suza, smijeha, fritula, zahvalnosti i dobrih dijela nego inače. Pa počnimo s prvim. Prema sebi. Oprosti si Ecija. Onda oprosti drugome. Onda zahvali Bogu. Pa pojedi fritulu. Pa plači jer ne staneš u hlače. Pa daj te hlače nekome tko u njih stane. Pa se smijte skupa i budite zahvalni. Jer dolazi novo desetljeće. I živi ćemo ući u njega. Možda ne u istim hlačama, ali s istim srcima. Ili još većim, boljim. Jer kažu da srca u prosincu rastu za par brojeva (isto kao i hlače, al ovo je ipak puno bolje). Bok prosinče, najčudniji mjeseče u godini… dobrodošao ti nama 👋🏼🖤 . . . #hellodecember #ecipeciquotes #babyitscoldoutside #šakasuzavrićasmija #svebidazanju #jednumalufritulu #newdecade