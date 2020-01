DVOSTRUKO SLAVLJE LEJLE I TARIKA: Filipovići zablistali u nezaboravnim kreacijama i otkrili zašto im je Silvestrovo posebno

View this post on Instagram

Prodje jos jedna godina… Za mene i uspesna i teska… Predlazem da svi pamtimo samo ono najredje i najvaznije – ono LEPO sto nam se dogodilo. Ljudima koji dolaze na moje koncerte i slusaju moju muziku mogu samo da kazem – HVALA vam sto lecite moje vidljive i nevidljive rane. Hvala svim saradnicima bez kojih ja kao umetnik ne bih postojala. Familijo, prijatelji volim vas! 🍀🖤🍩🍾 Ljudi, budite zdravi i srecni. Vasa Marija ❤️🎉 #HappyNewYear #2020