DVIJE TRAGEDIJE U DVIJE GODINE: Splitski glumac stradao u prometnoj nesreći, a njegov brat 2017. je ubijen i bačen u septičku jamu

Josipovog brata Antu ubio je trgovac rabljenim automobilima Rudolf Ožić Bašić koji mu je navodno dugovao 6000 eura

Splitski glumac Josip Zovko tragično je preminuo jučer u prometnoj nesreći kod Gruda. Imao je 49 godina. Prije nepune dvije godine stradao je i njegov brat Ante koji je imao 46 godina i bio je trgovac umjetninama. On je ubijen 2017. godine u Makarskoj i bačen u septičku jamu, prenosi Slobodna Dalmacija.

POGINUO JOSIP ZOVKO: Glumac koji je odigrao preko 50 kazališnih i filmskih uloga poginuo u prometnoj nesreći

Ožić otpočetka bio sumnjiv

Ante je nestao 26. svibnja 2017., a njegovo je tijelo nađeno u septičkoj jami dva metra udaljenoj od kuće pokojnog trgovca rabljenim automobilima Rudolfa Ožića Bašića. Ožić je Zovka usmrtio s dva metka iz pištolja kalibra 9 mm. Pogodio ga je u predio prsnog koša, a pretpostavlja se da je ubijen iz nesporedne blizine.

Ožić je zadnji koji je vidio Zovka prije njegova nestanka. Policija je na njega sumnjala od početka jer je tri puta mijenjao iskaze, davao općenite i neprecizne informacije u svojstvu svjedoka, a odbio je i poligrafsko ispitivanje. Međutim, nije bilo dovoljno dokaza da ga se osumnjiči i uhiti.

Ožić je policiji rekao da je tog dana sa Zovkom išao na piće i zatim na ručak te da ga je poslije ostavio na ulazu u uličicu preko puta jedne pekare. Rekao je da je Zovko tada ušao u Mercedes E-klase, srebrne ili sive boje, imotskih ili splitskih registracijskih oznaka te da se s vozačem odvezao u nepoznatom smjeru.

Ubio se zbog dugova?

Da je Ožić mnogo izravnije povezan sa Zovkovim nestankom, policija je shvatila kad se Ožić pokušao ubiti prije više od tri tjedna prerezavši si žile. Pronađen je u vozilu na makadamskom putu te je prebačen u splitsku bolnicu gdje je hospitaliziran na Odjelu psihijatrije. Iz bolnice je izašao 30. svibnja, a već sutradan se objesio na verandi ispred obiteljske kuće. Kraj njega je pronađena i oproštajna poruka u kojoj je pisalo da se na samoubojstvo odlučio zbog financijskih problema.

Ožić je Zovku navodno dugovao 6000 eura, odnosno oko 45.000 kuna, no to nije spominjao u oproštajnoj poruci. Zovko je Ožiću prije smrti najvjerojatnije zaprijetio da mu vrati novac zbog čega je došlo do svađe i ubojstva.