DVIJE NOMINACIJE ZA GRAMMY I NASTUPI DILJEM SVIJETA: Na ovogodišnji INmusic stiže jedan od najuspješnijih live bendova u SAD-u

Na ovogodišnjem INmusic festivalu koji će se održati od 22. do 24. lipnja na zagrebačkom Jarunu nastupit će i folk rock bend The Lumineers

Američki folk rock sastav The Lumineers, koji se proslavio hitom “Ho Hey”, pridružit će se Killersima, Becku i Deftonesima na ovogodišnjem INmusic festivalu koji će se održati od 22. do 24. lipnja na zagrebačkom Jarunu. Organizatori podsjećaju kako se bend pojavio na valu američke opčinjenosti suvremenom americanom i folk rockom s početka 2010-ih, no uzore imaju i u američkim suvremenim glazbenim klasicima, od Bob Dylana, Tom Pettya, Bruce Springsteena do Talking Headsa. Wesley Schultz i Jeremiah Fraites autorski je duo minimalističkih i pitkih melodija i harmonija The Lumineersa. Trebalo im je sedam godina prije izlaska istoimenog debitantskog albuma i objave hita koji je lansirao njihovu karijeru.

Rado viđeno ime na glazbenim festivalima

Uslijedile su dvije nominacije za Grammy i nastupi diljem svijeta te dva studijska albuma kojima su, ističe se u najavi njihova nastupa, dokazali da su The Lumineers puno više od one-hit wondera. “Strast i iskrenost Lumineers najbolje demonstriraju na nastupima uživo zbog čega ne treba čuditi da su jedan od najuspješnijih live bendova u SAD-u, ali i rado viđeno ime na glazbenim festivalima diljem svijeta od GlastIZNENAĐonburya, Coachelle, Fuji Rocka, Lolapalloze i mnogih drugih”, dodaje se.