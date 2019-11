DUŠKO ĆURLIĆ OTKRIO: Na HRT se vraća jedna od omiljenih emisija, svi su oduševljeni: ‘Jedva čekam’

Duško je gledateljima otkrio da se snima blagdansko izdanje emisije HRT-ove emisije ‘A strana’

Voditelj Duško Ćurlić je na svom Facebooku otkrio da se snima blagdansko izdanje glazbeno-zabavne emisije “A strana”. Naime, HRT je početkom 2019., nakon tri sezone, ugasio popularnu emisiju što je razočaralo mnoge. Vijest da se “A strana” vraća na male ekrane izazvala je pravo oduševljenje.

“Kuća puna naroda. Dobar je osjećaj opet vidjeti drage ljude, profesionalce s dušom, na snimanju blagdanskog izdanja A strane…..uskoro više…”, napisao je Duško na svom Facebook profilu. On je emisiju vodio zajedno s Ivanom Vukušićem.

Njegova objava dobila je brojne lajkove, a gledatelji su bili presretni. “Dragi Duško, jaaako si me razveselio ovom najavom.. To je zaista bila jedna od rijetkih glazbenih produkcija na HTV- u, koja izazivala u meni more emocija.. uživala sam u svakom trenutku svim svojim čulima… Jedva čekam..”, “Nestrpljivo isčekivanje! Najbolje sa HRT-e! Fali nam dragih profesionalaca u pjesmi,osmjeha i veselja.Sve to ima “A” strana!”, “Tak smo uživali uz A stranu,šteta kaj su samo blagdanska izdanja! Bilo bi dobro da se blagdani protegnu kroz cijelu godinu zajedno sa blagdanskim izdanjem! Sjajna emisija i naravno voditelji!”, samo su neki od komentara.