DUBIOZA KOLEKTIV ODRŽAT ĆE ‘QUARANTINE SHOW’: ‘Ako već ne možemo doći u vaš grad, doći ćemo na vaša računala’

Dubioza Kolektiv Quarantine Show Svakog ponedjeljka u 20:30 / Every Monday at 20:30 (CET) (English below) U pokušaju da nađemo način kako da prekratimo duge dane u samoizolaciji i učinimo ih zanimljivijim i sebi i drugima odlučili smo da kreiramo Dubioza kolektiv Quarantine Show. S obzirom da članovi benda žive u 3 različite države, 5 različitih gradova, i sedam različitih lokacija tražili smo riješenje kako da u novonastaloj situaciji ipak sviramo koncerte. Svaki od članova benda će svirati iz svoje kuće, a ljudi će to moći gledati na našem YouTube kanalu, Facebook-u i ostalim socijalnim mrežama. Odlučili smo da svakog ponedjeljka od 20:30 sviramo po jedan set u trajanju od 20 minuta. Glasno i energično, baš onako kako su ljudi navikli od nas. Pozivamo vas da nam se pridružite. Ako već ne možemo da dođemo u vaš grad da vam sviramo – doćićemo na vaše računare, tablete i mobilne telefone. Odvrnite svoje zvučnike do kraja, plešite skačite i pjevajte sa nama. Ako se komšije budu bunile – pošaljite im link i pozovite ih da se pridruže. //// In an attempt to find a way to ease these long days in self-isolation and make them more interesting for ourselves and others, we have decided to create series of Dubioza Kolektiv Quarantine Shows. Since the band members live in 3 different countries, 5 different cities and seven different locations, we were looking for a solution how to play shows in the new situation. Each of the band members will play from their home, and people will be able to watch it on our YouTube channel, Facebook and other social media. We decided to play one set of 20 minutes every Monday from 20:30h. Loud and energetic, just the way people are used to hear from us. We invite you to join us. If we can't come to your city to play for you – we'll come to your computers, tablets and mobile phones. Turn up the volume on your speakers, dance, jump and sing with us. If the neighbors are complaining – send them a link and ask them to join as well. Stay tuned! #stayhome #stayathome #quarantineshow #dubiozakolektiv