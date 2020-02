DRUŠTVENIM MREŽAMA KRUŽI DOSAD NEVIĐENA SNIMKA OLIVERA DRAGOJEVIĆA: ‘Hrvatsku je uništila jedna grupa ljudi…’

Legendarni glazbenik je u intervjuu progovorio o situaciji u našoj zemlji

Na Facebooku se prije nekoliko dana pojavio intervju s Oliverom Dragojevićem u kojemu pokojni pjevač komentira situaciju u Hrvatskoj. Snimka je objavljena na Facebook stranici Splitski đir.

SEVERINA OTKRILA KAKO BLAGDANE PROVODI SA SINOM: ‘Majka je majka, nitko ne može to zamijeniti…’

“Ja san cili život živija u Splitu, bija san tih pet godina u inozemstvu radit. I ja mislim da… zbog gramzivosti, zbog pohlepe, pa mogu reć slobodno zbog lošeg odgoja, jedna grupa ljudi je operušala ovu fenomenalnu zemlju. Nervira me samo šta većina tih ljudi vodi tu zemlju i ne znam odakle mu hrabrost i snaga zanemarit taj narod. I pored ovih prirodnih ljepota, pored ovog blaga u gastronomiji, klimi, u bilo čemu, u ljepotama, ja ne znam da se netko usudi, odnosno ne netko, nego nekoliko… ajde, recimo grupa – da su uspili uništit tu zemlju”, govori Oliver u videu.

“Pa mi je ža’… Ova zemlja to nije zaslužila, kao prvo. Drugo, ža’ mi je ove dice koja dolaze. Njima će bit’ podloga za budućnost užasna. To je… Cili život će se vadit na tuđim greškama. To je strašno. To ja ne mogu prihvatit nikako”, zaključio je.

Intervju možete pogledati ovdje.

ČAK 12.000 LJUDI U SPLITU PJEVALO JE I SKANDIRALO OLIVERU U ČAST: ‘On nas gleda zaplješćimo mu i čestitajmo rođendan’