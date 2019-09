DRAŽBA U LOS ANGELESU: Na aukciji će se naći rijetka maska Dartha Vadera i naočale Harryja Pottera

Procjena je da će maska i kaciga Dartha Vadera biti prodane za 250.000 do 450.000 dolara, dok će naočale Harryja Pottera postići cijenu od oko 30.000 dolara

Rijetka maska i kaciga Dartha Vadera, nošene u jednom od ranijih filmova “Ratovi zvijezda”, bit će ponuđene na dražbi kasnije ovoga mjeseca zajedno s naočalama Harryja Pottera. Dva kostima iz “Titanica”, koje su nosile zvijezde Kate Winslet and Leonardo DiCaprio, zajedno s kostimom Dorothy iz “Čarobnjaka iz Oza” također idu na dražbu, a ponudit će ih aukcijska kuća Profiles in History. Procjena je da će maska i kaciga Dartha Vadera biti prodane za 250.000 do 450.000 dolara, što znači da bi mogle postići jednu od najviših cijena ikada za primjerke iz kolekcije “Ratovi zvijezda”.

Vrtoglavi iznos

Aukcijska kuća navodi da su maska i kaciga nošene na setu epizode “Imperija uzvraća udarac”. Nosio ih je britanski glumac David Prowse, koji je fizički glumio zlikovca u prva tri filma znanstvenofantastične sage. Darthu Vaderu glas je posudio glumac James Earl Jones. “Bilo što iz originalne trilogije krajnje je teško naći”, izjavio je Brian Chanes iz aukcijske kuće. Očekuje se da će naočale koje je nosio Daniel Radcliffe u prvom filmu “Harry Potter i Kamen mudraca” iz 2001. postići cijenu od oko 30.000 dolara.

Lunarno vozilo koje je vozio glumac Sean Connery u filmu o James Bondu “Dijamanti su vječni” iz 1971. procjenjuje se na 600.000 dolara. Crno-bijela haljina koju je nosila dvojnica Judy Garland u “Čarobnjaku iz Oza” 1939. mogla bi biti prodana za iznos od 350.000 do 500.000 dolara. Na dražbi 25. i 26. rujna u Los Angelesu također će biti ponuđeni predmeti iz filmova “Alien,” “King Kong,” “Zvjezdane staze” i “Operacija Svemir”.