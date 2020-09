Pokos se osvrnula na napade dvaju influencerica i pritom ih nije nimalo poštedjela

Nakon što je Vlatka Pokos na Instagramu iznijela svoje mišljenje o influencerima, Hana Hadžiavdagić Tabaković prozvala ju je na Facebooku.

“Ona marketing stručnjak? Stručnjakinja za živjeti kao parazit, to sigurno da. Sa mnom se takve ujedinjavati ne mogu nikad pa ni onda, jer ja sam sve osim slična ženama poput nje”, napisala je influencerica na početku.

“Niti sam se udala iz interesa niti me muškarac uzdržavao ikad. Nitko nije ništa rekao o Radeljaku (iako mi je sve osim simpatičan), nego o tome kako je ona dala sebi za pravo da nekome spominje financiranje, a molila je bunde nakon što ju je Dikan naglavačke izbacio iz stana. Licemjerje da dalje nema! Kad bolje razmislim, sebe je opisala vlastitim tekstom da toga jadna nije niti svjesna”, zaključila je.

Hana je reagirala na objavu nekadašnje televizijske voditeljice koja je influencere nazvala “prodavačima magle” i “parazitima”, a sve zbog slučaja Doris Stanković kojoj je porečki restoran odbio dati besplatnu večeru u zamjenu za promociju na njenom Instagramu.

“Dok ih financiraju imućni partneri…wow wow wow!!!! Reče ONA! Kada frustracija, nezadovoljstvo i utrka za novcem po svaku cijenu učine svoje. Karma je kuč*a, a ovo je tipičan primjer”, napisala je Hadžiavdagić u statusu ispod kojeg joj se javila kolegica Ella Dvornik.

“Priča žena iz iskustva? AL MARKETINŠKA STRUČNJAKINJA! Možda za 20. stoljeće. Netko tko je bio ponižavan javno na najgori mogući način od strane muškarca, umjesto da nauči na tom iskustvu i bude bolja žena i podrži druge žene, ona zrcali taj gnjev i bijes usmjeren njoj, na druge žene. Kažem žene, jer su većina influencera upravo žene. Zaista ne bih to očekivala… Al ipak je 2020. Sve je moguće”, napisala je Ella koja je u međuvremenu izbrisala svoj komentar.

Oštar odgovor Vlatke Pokos

Na njihove prozivke reagirala je Vlatka Pokos koja tvrdi kako ju takvo što nije iznenadilo.

“Navikla sam na niske napade kojima sam godinama bila izložena u Hrvatskoj i nakon što sam je napustila. Iako ih niti u jednoj izjavi nisam spomenula, ovo je vrlo ružan osobni napad od strane Hane Hadžiavdagić i Elle Dvornik. Razina i rječnik koji koriste u komunikaciji pametnim ljudima dovoljno govore i zorno prikazuju da ja pripadam nekom drugom svijetu”, rekla je nekadašnja voditeljica za Slobodnu Dalmaciju.

Javno djelovanje vs. privatni život

Dodaje kako je jedna stvar komentirati nečije javno djelovanje, a druga komentirati privatni život.

“Svatko tko se javno izlaže mora biti spreman na kritiku i nije uvijek ugodno. Ja se nisam dotaknula njihovog privatnog života, izgleda, plastičnih operacija i ponižavajućih, vulgarnih trenutaka u pokušajima da ostvare nekakvu karijeru. A svi smo im svjedočili”, kaže Vlatka.

“Indikativno je da su me napale žene koje su materijalno zbrinute u svojim brakovima, ali javno žele glumatati nekakvu emancipaciju! Doista je nevjerojatno koliko su pogubljene u svojoj samoljubivosti i internetskoj slavi, potpuno nesposobne sagledati vlastiti život! Uostalom, nitko ne zna što ga čeka iza ugla, možda užasan i ponižavajući razvod. Ono što me razlikuje od takvih ljudi moj je vrlo realan stav prema životu! Nikad me nije zanimala internetska niti bilo koja druga vrsta isprazne slave. Napustila sam sve to i ovdje u Torontu živim vrlo normalan život”, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

Dodaje kako je oduvijek imala čvrste stavove temeljene na znanju i iskustvu. “Razgovaram argumentima, ne privatnim uvredama! One se smiju mojim diplomama? Što će njima fakulteti? Za pokazivanje golih stražnjica i silikona i blebetanje gluposti! Za to im fakulteti ne trebaju”, zaključila je Pokos.